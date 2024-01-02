Посолка Естонії закликала якнайшвидше озброїти Україну: "Вони здатні зупинити росію зараз"

"Терористична росія - боягуз, який цілить у мирне населення".

Посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк закликала якнайшвидше озброїти Україну, аби протистояти російській агресії.

Про це вона написала в соцмережі Х (twitter) після ракетної атаки росіян на Київ.

"Вибухи у Києві дедалі гучніші. Місто вкрите чорним димом. Знову в укритті, втретє цього року. Терористична росія - боягуз, який цілить у мирне населення. Ми повинні якнайшвидше озброїти Україну, вони здатні зупинити росію зараз", - зазначила Кольк.

Нагадаємо, що вранці 2 січня росія після нічної дронової атаки на Україну розпочала масований ракетний удар. У Києві уламки російських ракет впали у кількох районах, спричинивши руйнування та пожежі. Вже відомо про одну загиблу і 27 постраждалих.