Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Посол України впевнений у виконанні обіцянки Мерца щодо ракет Taurus

15 квітня 2025, 17:22
Посол України впевнений у виконанні обіцянки Мерца щодо ракет Taurus
Олексій Макеєв
Мерц заявив про готовність підтримати передачу Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами ФРН.

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв вважає, що майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц виконає свою обіцянку щодо постачання Taurus для Збройних сил України (ЗСУ). 

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk.

За словами Макеєва, Мерц підтримував відправку ракет Taurus в Україну, перебуваючи в опозиції до уряду Олафа Шольца.

"Як дипломат, я завжди очікую, що люди будуть дотримуватися свого слова. Звичайно, ми будемо обговорювати це питання", — відповів український посол на запитання щодо того, чи вірить він у дотримання обіцянки Мерцом.

За його словами, цю ініціативу Україна буде безпосередньо обговорювати з майбутнім федеральним канцлером. Також Макеєв прокоментував російські залякування щодо постачань ракет Україні.

"Перед поставкою кожної системи озброєнь, чи то бойової машини піхоти Marder, чи то основного бойового танка Leopard, чи то самохідної гаубиці 2000, точилися дискусії про можливу ескалацію — завжди говорилося, що тепер Німеччина точно стане стороною у війні. Це російська пропаганда. росіяни вже давно ведуть війну проти Заходу", — сказав посол.

Нагадаємо,Фрідріх Мерц заявив про готовність підтримати передачу Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами ФРН.

Також він висловив припущення, по яких саме цілях їх можна використати.

Після цього, заступник голови Ради безпеки рф Дмітрій Мєдвєдєв назвав Мерца "нацистом" через те, що німецький політик як один із напрямів застосування ракет назвав знищення ключових сухопутних маршрутів, що з'єднують росію з окупованим Кримом і є критично важливими для логістики російських військ.

Речник кремля Дмітрій Пєсков також обурився словами Мерца про можливість постачання ракет Taurus Україні й заявив, що це може призвести до "неминучої ескалації".

НімеччинавійнаМакеєвTaurusФрідріх Мерц

Останні матеріали

Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Політика
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 16:42
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Політика
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 12:35
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 06:27
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Політика
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 17:00
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Трамп не хоче
Політика
Трамп не хоче "миру". Він прагне допомогти путіну перемогти – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 07:34
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється