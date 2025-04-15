Посол України впевнений у виконанні обіцянки Мерца щодо ракет Taurus

Мерц заявив про готовність підтримати передачу Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами ФРН.

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв вважає, що майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц виконає свою обіцянку щодо постачання Taurus для Збройних сил України (ЗСУ).

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk.

За словами Макеєва, Мерц підтримував відправку ракет Taurus в Україну, перебуваючи в опозиції до уряду Олафа Шольца.

"Як дипломат, я завжди очікую, що люди будуть дотримуватися свого слова. Звичайно, ми будемо обговорювати це питання", — відповів український посол на запитання щодо того, чи вірить він у дотримання обіцянки Мерцом.

За його словами, цю ініціативу Україна буде безпосередньо обговорювати з майбутнім федеральним канцлером. Також Макеєв прокоментував російські залякування щодо постачань ракет Україні.

"Перед поставкою кожної системи озброєнь, чи то бойової машини піхоти Marder, чи то основного бойового танка Leopard, чи то самохідної гаубиці 2000, точилися дискусії про можливу ескалацію — завжди говорилося, що тепер Німеччина точно стане стороною у війні. Це російська пропаганда. росіяни вже давно ведуть війну проти Заходу", — сказав посол.

Нагадаємо,Фрідріх Мерц заявив про готовність підтримати передачу Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами ФРН.

Також він висловив припущення, по яких саме цілях їх можна використати.

Після цього, заступник голови Ради безпеки рф Дмітрій Мєдвєдєв назвав Мерца "нацистом" через те, що німецький політик як один із напрямів застосування ракет назвав знищення ключових сухопутних маршрутів, що з'єднують росію з окупованим Кримом і є критично важливими для логістики російських військ.

Речник кремля Дмітрій Пєсков також обурився словами Мерца про можливість постачання ракет Taurus Україні й заявив, що це може призвести до "неминучої ескалації".