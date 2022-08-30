Поставки зброї Україні майже вичерпані, - Мінобони Німеччини

Бундесвер раніше передав Україні кілька самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що незабаром поставки зброї в Україну зі складів Бундесверу стануть неможливими.

Про це пише Welt, повідомляє "Європейська правда".

"Я повинна визнати як міністр оборони, що ми досягаємо межі того, що ми можемо передати від Бундесверу", - сказала Ламбрехт.

Вона додала, що Бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО і як міністр оборони вона забезпечить, щоб так було й надалі.

Ламбрехт також заявила, що "дуже оптимістична", що найближчим часом може відбутися обмін з Грецією на підтримку України.

Бундесвер раніше передав Україні кілька самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила , що Берлін буде підтримувати Україні фінансовими і військовими засобами доти, доки це буде необхідно.