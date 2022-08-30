НОВИНИБундесвер раніше передав Україні кілька самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогнюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поставки зброї Україні майже вичерпані, - Мінобони Німеччини
Фото: dt.ua
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що незабаром поставки зброї в Україну зі складів Бундесверу стануть неможливими.
Про це пише Welt, повідомляє "Європейська правда".
"Я повинна визнати як міністр оборони, що ми досягаємо межі того, що ми можемо передати від Бундесверу", - сказала Ламбрехт.
Вона додала, що Бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО і як міністр оборони вона забезпечить, щоб так було й надалі.
Ламбрехт також заявила, що "дуже оптимістична", що найближчим часом може відбутися обмін з Грецією на підтримку України.
Бундесвер раніше передав Україні кілька самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін буде підтримувати Україні фінансовими і військовими засобами доти, доки це буде необхідно.
А парламентарі Німеччини пропонували збільшити поставки зброї в Україну.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 08 2022 17:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Людина з нори": останній представник цього племені помер у Бразилії
- ВІДЕО NASA вперше за півстоліття запустить історичну місію на Місяць
- ФОТО Благодійна марка від Укрпошти "Пес Патрон" завтра вийде у випуск
- ВРУ прийняла за основу законопроєкт про повернення акцизу на пальне
- В порт "Південний" зайшло перше, від початку війни, судно для завантаження