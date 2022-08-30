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Поставки зброї Україні майже вичерпані, - Мінобони Німеччини

Ольга
Матарикіна
Бундесвер раніше передав Україні кілька самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню
Поставки зброї Україні майже вичерпані, - Мінобони Німеччини Фото: dt.ua
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що незабаром поставки зброї в Україну зі складів Бундесверу стануть неможливими.
 
Про це пише Welt, повідомляє "Європейська правда".
 
"Я повинна визнати як міністр оборони, що ми досягаємо межі того, що ми можемо передати від Бундесверу", -  сказала Ламбрехт.
 
Вона додала, що Бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО і як міністр оборони вона забезпечить, щоб так було й надалі.
 
Ламбрехт також заявила, що "дуже оптимістична", що найближчим часом може відбутися обмін з Грецією на підтримку України.
 
Бундесвер раніше передав Україні кілька самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню.
 
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін буде підтримувати Україні фінансовими і військовими засобами доти, доки це буде необхідно.
 
А парламентарі Німеччини пропонували збільшити поставки зброї в Україну.
 
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30 08 2022 17:32
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