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Постраждалий на ринку "Барабошово" оператор перебуває в реанімації

"Під лікарнею зібралися багато друзів, аби привітати та підтримати його. Ми запишемо відеозвернення, а коли лікарі дозволять, то обов'язково покажемо йому"
Телеоператор "24 каналу" Вадим Макарюк, який постраждав під час сутичок на харківському ринку "Барабашово", перебуває у важкому стані в реанімації.
Постраждалий на ринку "Барабошово" оператор перебуває в реанімації Фото: Вадим МакарюкFacebook

Внаслідок крововиливу в мозок у Макарюка стався інсульт. За словами лікарів, перші три дні після побиття будуть найважчими, наразі вони забороняють турбувати Вадима, повідомляє "24 канал".

Як зазначає телеканал, 9 червня оператору виповнилося 36 років.

"Під лікарнею зібралися багато друзів, аби привітати та підтримати його. Ми запишемо відеозвернення, а коли лікарі дозволять, то обов'язково покажемо йому", - розповіла кореспондентка каналу Анна Черненко.

За фактом побиття Макарюка поліція порушила кримінальну справу за статтями "Погроза або насильство щодо журналіста", "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" та "Розбій".

7 липня на харківському ринку "Барабашово" стався конфлікт за участі представників Нацкорпусу, унаслідок якого постраждало 8 осіб.

Останніми місяцями конфлікти на ринку «Барабашово» загострилися. Депутат Харківської облради Андрій Стронов, близький до почесного президента групи компаній АВЕК Олександра Федьдмана, нещодавно на сесії заявляв про спроби рейдерських захоплень на ринку. Сам Фельдман цього тижня опублікував своє звернення до президента Володимира Зеленського, у якому звинуватив у спробі рейдерстві харківського ринку представників "Національного корпусу".

Нагадаємо, що у Києві унаслідок стрілянини увечері 5 травня дістав вогнепальне поранення кореспондент незалежного видання "Настоящее время" Володимир Рунець.

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09 06 2019 21:54
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