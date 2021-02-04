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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Потужний процесор та великий дисплей: LG представила новий ноутбук

У середині встановлений процесор Intel 11-го покоління
Південнокорейська компанія LG Electronics Inc. представила новий ноутбук LG UltraGear 17.
Потужний процесор та великий дисплей: LG представила новий ноутбук Фото: ifixit.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Сам ноутбук має 43,2-сантиметровий дисплей Wide Quad Extended Graphics Array із роздільною здатністю 2560 х 1600 пікселів.

У середині встановлений процесор Intel 11-го покоління та батарея з потужністю в 80 ватт за годину. Також є відеокарта Nvidia GEFORCE GTX 1650Ti.

Фото: Yonhap

Всього LG UltraGear 17 важить 1,95 кг.

Зазначається, що вартість одного екземпляра становить 1 980 доларів США.

 

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02 04 2021 10:07
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