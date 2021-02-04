Потужний процесор та великий дисплей: LG представила новий ноутбук

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Сам ноутбук має 43,2-сантиметровий дисплей Wide Quad Extended Graphics Array із роздільною здатністю 2560 х 1600 пікселів.

У середині встановлений процесор Intel 11-го покоління та батарея з потужністю в 80 ватт за годину. Також є відеокарта Nvidia GEFORCE GTX 1650Ti.

Фото: Yonhap

Всього LG UltraGear 17 важить 1,95 кг.

Зазначається, що вартість одного екземпляра становить 1 980 доларів США.

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