ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПівденнокорейська компанія LG Electronics Inc. представила новий ноутбук LG UltraGear 17.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Потужний процесор та великий дисплей: LG представила новий ноутбук
У середині встановлений процесор Intel 11-го покоління
Фото: ifixit.com
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Сам ноутбук має 43,2-сантиметровий дисплей Wide Quad Extended Graphics Array із роздільною здатністю 2560 х 1600 пікселів.
У середині встановлений процесор Intel 11-го покоління та батарея з потужністю в 80 ватт за годину. Також є відеокарта Nvidia GEFORCE GTX 1650Ti.
Фото: Yonhap
Всього LG UltraGear 17 важить 1,95 кг.
Зазначається, що вартість одного екземпляра становить 1 980 доларів США.
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