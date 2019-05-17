Повернення "ПриватБанку" Коломойському може призвести до припинення співпраці з МВФ

Повернення "ПриватБанку" колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову призведе до повного припинення співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями.

"Тоді можна буде забути про міжнародні фінансові інституції в Україні", - повідомив голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить до переліку інституцій Світового банку, Джейсон Палмер, інформує "Інтерфакс-Україна".

Наслідки такого рішення, за його словами, будуть вкрай негативними, та висловив сумнів, що таке рішення суди ухвалять.

"Це буде настільки болючий сигнал для інвесторів, що навряд чи це відбудеться", - додав Палмер.

Нагадаємо, що у команді Зеленського запропонували виплатити Коломойському $2 млрд за "ПриватБанк" "взаємозаліком боргів".

Водночас у Нацбанку заявили, що готові націоналізувати "ПриватБанк" вдруге, якщо суди винесуть остаточне рішення на користь його колишніх власників.

Додамо, що нещодавно в Україну прилетів Ігор Коломойський та його партнер Геннадій Боголюбов.