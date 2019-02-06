Повернення Росії в Раду Європи викличе нову кризу, - Ар'єв

Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи на умовах Москви призведе до нової кризи в організації

Він наголосив, що у Раді Європи намагаються змінити регламент для того, щоб піти назустріч Російській Федерації і не допустити її виходу з РЄ.

"Піти на поступки означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ. Цей політичний процес може закінчитися суттєвим підривом довіри до Ради Європи з боку правозахисників, громадських організацій, реформаторів. Буде дуже погано, якщо Рада Європи продемонструє, що хтось здобув перемогу, а хтось - поразку. Це призведе до нової кризи в організації, можливо, серйознішої, ніж була", - заявив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, йдеться в "Європейська правда".

"Я можу погодитися з побоюваннями правозахисників з приводу того, що у разі виходу Росії вона перестане бути частиною Європейського суду з прав людини. Це - доволі сильний аргумент. Проте, з іншого боку, Росія не зробила жодного, навіть найменшого кроку на виконання вимог Ради Європи", - сказав Ар’єв.

За його словами, серед національних делегацій більш-менш згуртовану, одностайну позицію мають Україна, Грузія, Швеція, Польща. Вони вважають, що безумовного повернення Росії в ПАРЄ бути не може.

"Позиції інших делегацій розділилися в залежності від політичних груп, особистих переконань депутатів. На останньому засіданні постійного комітету ПАРЄ в Парижі переважна більшість промовців висловлювалася критично щодо цих планів. Але однозначних висновків я робити не можу, оскільки багато хто й просто промовчав", - зазначив депутат.

Нагадаємо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що скасування Радою Європи вимог до Росії щодо виконання нею своїх зобов'язань як країни-члена може дати Україні підстави заявляти про відмову від дотримання Мінських угод.

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