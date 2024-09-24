Повітряні сили спростували інформацію про перетин білоруським літаком кордону

Ймовірно було застосована радіолокаційна перешкода.

Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не вдалося встановити.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram-каналі.

"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода", – йдеться в дописі.

Кілька годин тому ми писали, що на територію України з білорусі залетів літак ЯК-130.