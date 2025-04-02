Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Позиція США гальмує перегляд відносин НАТО з росією

02 квітня 2025, 12:28
Позиція США гальмує перегляд відносин НАТО з росією
Фото: з вільного доступу
Члени НАТО планували переглянути свою стратегію щодо росії, проте всі дискусії на цю тему призупинені через поточні мирні переговори між США, росією та Україною.

США поки не розкривають свою позицію щодо майбутніх відносин НАТО з росією. Через це Альянс змушений відкласти обговорення стратегічних рішень.

Про це повідомляє Euractiv.

Члени НАТО планували переглянути свою стратегію щодо росії, проте всі дискусії на цю тему призупинені через поточні мирні переговори між США, росією та Україною. Минулого року лідери 32 країн Альянсу заявили, що хочуть розробити новий стратегічний підхід до росії, враховуючи зміну безпекового середовища.

Очікувалося, що відповідні рекомендації будуть представлені на саміті в Гаазі у липні цього року. Саміт мав стати ключовим моментом у відносинах НАТО та москви після їхнього остаточного розриву в лютому 2022 року.

Однак нинішні переговори між США, Україною та Росією змушують Альянс поставити питання про свої майбутні відносини з москвою на паузу.

"Ми не говоримо про це", - заявило джерело Euractiv, додаючи, що поки незрозуміло, якою буде стратегія Вашингтона.

Несподіваним кроком стало посередництво президента США в січневих переговорах з російским диктатором владіміром путіним, що призвело до домовленості про припинення вогню в Чорному морі та часткового послаблення санкцій проти росії.

У Вашингтоні запевняють, що НАТО залишається єдиним у своїй підтримці України.

"Щодо України, усі члени Альянсу погоджуються, що смерть і руйнування мають припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого рішенняі", - зазначив високопосадовець американської адміністрації.

Чи зміниться політика НАТО щодо росії після саміту в Гаазі - залишається відкритим питанням, адже будь-який новий підхід може суттєво вплинути на майбутнє війни та мирного врегулювання.

Нагадаємо,  кремль не прийняв останні пропозиції Вашингтону про 30-денне припинення вогню, на які погодився Київ. У москві почали висувати власні сценарії завершення війни, що неприйнятні для української сторони та є фактично капітуляцією.

Нагадаємо, Трамп розлютився затягуванням росією переговорів та не виключив запровадження додаткових тарифів у розмірі 25-50% для покупців російської нафти.

СШАвійнаНАТОросія загроза

Останні матеріали

Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки –Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки –Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
путін сподівається на Трампа, щоб
Політика
путін сподівається на Трампа, щоб "прикінчити" Україну. Тим часом Європа продовжує загравати зі США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 березня 2025, 06:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється