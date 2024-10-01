Позиція Угорщини підриває єдність ЄС у питанні підтримки України – Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Блок більше не має одностайної підтримки України через позицію Угорщини. Він не вказав прямо на Будапешт, проте натякнув на його підтримку китайсько-бразильської платформи "Друзі миру".
Про це повідомляє DW.
"На жаль, у ЄС більше немає одностайності з питання підтримки [України], оскільки одна країна вирішила відкрито підтримати бразильсько-китайську ініціативу", — заявив Боррель у своєму блозі, коментуючи обговорення війни в Україні у Радбезі ООН.
Головний дипломат ЄС підкреслив, що на засіданні висловив повну підтримку Києву у "боротьбі за виживання". Також він підтримує пропозиції президента Володимира Зеленського щодо завершення війни.
Нагадаємо, Бразилія просуває спільний з Китаєм так званий "мирний план" щодо України в ООН.
Будапешт візьме участь у засновній зустрічі ініціативи Друзі миру у Нью-Йорку, яку створюють Китай і Бразилія для просування власного плану припинення війни в Україні.