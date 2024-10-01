Позиція Угорщини підриває єдність ЄС у питанні підтримки України – Боррель

Дипломат згадав про підтримку Будапештом китайсько-бразильської ініціативи.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Блок більше не має одностайної підтримки України через позицію Угорщини. Він не вказав прямо на Будапешт, проте натякнув на його підтримку китайсько-бразильської платформи "Друзі миру".

Про це повідомляє DW.

"На жаль, у ЄС більше немає одностайності з питання підтримки [України], оскільки одна країна вирішила відкрито підтримати бразильсько-китайську ініціативу", — заявив Боррель у своєму блозі, коментуючи обговорення війни в Україні у Радбезі ООН.

Головний дипломат ЄС підкреслив, що на засіданні висловив повну підтримку Києву у "боротьбі за виживання". Також він підтримує пропозиції президента Володимира Зеленського щодо завершення війни.

Нагадаємо, Бразилія просуває спільний з Китаєм так званий "мирний план" щодо України в ООН.

Будапешт візьме участь у засновній зустрічі ініціативи Друзі миру у Нью-Йорку, яку створюють Китай і Бразилія для просування власного плану припинення війни в Україні.