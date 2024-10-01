Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Позиція Угорщини підриває єдність ЄС у питанні підтримки України – Боррель

01 жовтня 2024, 16:14
Позиція Угорщини підриває єдність ЄС у питанні підтримки України – Боррель
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Дипломат згадав про підтримку Будапештом китайсько-бразильської ініціативи.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Блок більше не має одностайної підтримки України через позицію Угорщини. Він не вказав прямо на Будапешт, проте натякнув на його підтримку китайсько-бразильської платформи "Друзі миру".

Про це повідомляє DW.

"На жаль, у ЄС більше немає одностайності з питання підтримки [України], оскільки одна країна вирішила відкрито підтримати бразильсько-китайську ініціативу", — заявив Боррель у своєму блозі, коментуючи обговорення війни в Україні у Радбезі ООН.

Головний дипломат ЄС підкреслив, що на засіданні висловив повну підтримку Києву у "боротьбі за виживання". Також він підтримує пропозиції президента Володимира Зеленського щодо завершення війни.

Нагадаємо, Бразилія просуває спільний з Китаєм так званий "мирний план" щодо України в ООН. 

Будапешт візьме участь у засновній зустрічі ініціативи Друзі миру у Нью-Йорку, яку створюють Китай і Бразилія для просування власного плану припинення війни в Україні. 

УгорщинаЄвросоюзЖозеп Боррельвійна в Україні

Останні матеріали

Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 16:17
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Політика
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 12:29
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Cуспільство
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 09:58
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Політика
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 16:06
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Політика
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 09:35
Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється