"Позивачка" до SkyUp насправді не писала заяву до суду, - ЗМІ
При цьому, сама Оксана Пасенко визнала, що ніколи не була клієнткою компанії, йдеться у "Економічна правда".
"Тимчасово не працюю. Дома відпочиваю", - розповіла жінка журналістам програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").
На пряме запитання, чи подавала вона позов щодо авіакомпанії, жінка відповіла негативно.
І повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою.
"Я позов написала, що я туди (до суду – ред.) не зверталась і не користувалась послугами (авіакомпанії – ред.)", – заявила Пасенко.
Фото: "Радіо Свобода"
Як наголошується, поліція прийняла звернення жінки, хоч та й не мала документів.
Воно зареєстроване в Баришівському відділенні поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП в Київській області.
24 травня Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію "першого українського лоукосту" SkyUp.
Водночас суддя відмовилася забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті".
Нагадаємо, раніше Баришівський суд Київської області заборонив українському лоукостеру SkyUp здійснювати перельоти, призупинивши дію її ліцензії.
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