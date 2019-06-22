"Позивачка" до SkyUp насправді не писала заяву до суду, - ЗМІ

Жителька міста Баришівка Оксана Пасенко, яка зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp на перевезення пасажирів, заявляє, що не підписувала позовну заяву

Причиною скарги та припинення ліцензії приватному українському перевізнику стало начебто "системне невиконання зобов'язань перед клієнтами", "затримки рейсів" – про що йдеться у позовній заяві, яка опинилася у розпорядженні "Схем".

При цьому, сама Оксана Пасенко визнала, що ніколи не була клієнткою компанії, йдеться у "Економічна правда".

"Тимчасово не працюю. Дома відпочиваю", - розповіла жінка журналістам програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

На пряме запитання, чи подавала вона позов щодо авіакомпанії, жінка відповіла негативно.

І повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою.

"Я позов написала, що я туди (до суду – ред.) не зверталась і не користувалась послугами (авіакомпанії – ред.)", – заявила Пасенко.

Фото: "Радіо Свобода"

Як наголошується, поліція прийняла звернення жінки, хоч та й не мала документів.

Воно зареєстроване в Баришівському відділенні поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП в Київській області.

24 травня Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію "першого українського лоукосту" SkyUp.

Водночас суддя відмовилася забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті".

Нагадаємо, раніше Баришівський суд Київської області заборонив українському лоукостеру SkyUp здійснювати перельоти, призупинивши дію її ліцензії.

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