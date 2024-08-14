Правоохоронці надали охорону доньці Фаріон

Щодо доньки загиблої мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон Софії Семчишин застосовані заходи безпеки,вона отримала охорону.

Працівники Головного управління Національної поліції у Львівській області забезпечують охорону для доньки Ірини Фаріон Софії Семчишин.

За словами речниці Нацполіції, охорону забезпечують у межах кримінального провадження, в якому бере участь донька загиблої мовознавиці.