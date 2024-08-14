Правоохоронці надали охорону доньці Фаріон
14 серпня 2024, 17:31
фото: з відкритих джерел
Охорону забезпечено у межах кримінального провадження, в якому бере участь донька загиблої мовознавиці.
Щодо доньки загиблої мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон Софії Семчишин застосовані заходи безпеки,вона отримала охорону.
Про це повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна у коментарі "Укрінформ".
Працівники Головного управління Національної поліції у Львівській області забезпечують охорону для доньки Ірини Фаріон Софії Семчишин.
За словами речниці Нацполіції, охорону забезпечують у межах кримінального провадження, в якому бере участь донька загиблої мовознавиці.
"Такі заходи вживаються відповідно до Закону "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", – зазначила Бережна.
Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.
Згодом cтало відомо, що у вбивстві підозрюють 18-річного дніпрянина. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.