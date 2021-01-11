ПОЛІТИКА НОВИНИПрем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив пізно в неділю, що піде у відставку як глава уряду, так і лідер правлячого Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ) після того, як його лівоцентристська партія зазнала поразки на місцевих виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем’єр Північної Македонії оголосив про відставку
Я беру на себе відповідальність за такі події. Я іду у відставку з поста прем’єр-міністра і президента партії
Фото: з вільного доступу
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.
Консервативна опозиційна група ВМРО-ДПМНЕ заявила про перемогу в більшості муніципальних округів у другому турі голосування в неділю. Перед виборами Заєв заявив, що піде у відставку, якщо СДСМ програє другий тур у столиці Скоп'є. За попередніми даними, незалежний кандидат Данела Арсовська, яку підтримують як ВМРО-ДПМНЕ, так і албанська оппозиція, перемагає кандидата від СДСМ у Скоп'є з підтримкою 55,3%.
"Я беру на себе відповідальність за такі події. Я іду у відставку з поста прем’єр-міністра і президента партії", – сказав Заєв на пресконференції.
Однак Заєв сказав, що його відставка не означає дострокових виборів: за законом коаліційний уряд може домовитися про вибір іншого прем’єр-міністра і сформувати уряд без нового голосування. Він додав, що залишиться на посаді тимчасового прем’єра.
СДСМ Заєва здобула перемогу на національних виборах 2020 року і утримує незначну перевагу у парламенті зі своїми союзниками – 62 із 120 депутатів.
Читайте також: Канцлер Австрії пішов у відставку через корупційний скандал
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 11 2021 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- ВІДЕО Притула підтвердив, що створює власну партію
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі