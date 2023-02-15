Прем’єр Швеції прибув до Києва з візитом

Сьогодні в Україну прибув прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Прем'єр-міністр Швеції зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це глава Української держави написав в Telegram-каналі.

“Сьогодні вітаю в Україні Прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями”, - написав президент.

Раніше повідомлялося, що Швеція схвалила рекордну допомогу Україні, яка включає бронетехніку.