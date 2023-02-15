Прем’єр Швеції прибув до Києва з візитом
15 лютого 2023, 17:34
Сьогодні в Україну прибув прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Прем'єр-міністр Швеції зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Про це глава Української держави написав в Telegram-каналі.
“Сьогодні вітаю в Україні Прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями”, - написав президент.
Раніше повідомлялося, що Швеція схвалила рекордну допомогу Україні, яка включає бронетехніку.