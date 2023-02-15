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Прем’єр Швеції прибув до Києва з візитом

15 лютого 2023, 17:34
Прем’єр Швеції прибув до Києва з візитом
Сьогодні в Україну прибув прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Прем'єр-міністр Швеції зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це глава Української держави написав в Telegram-каналі.

Сьогодні вітаю в Україні Прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.  Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями”, -  написав президент. 

Раніше повідомлялося, що Швеція схвалила рекордну допомогу Україні, яка включає бронетехніку.

ШвеціявізитУкраїна

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