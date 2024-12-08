Прем’єр Сирії готовий передати владу

Він закликав зберегти "всі інституції сирійської держави" і наголосив на готовності підтримати подальше управління країною.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, і вжити всіх необхідних заходів для передачі влади.

Про це повідомив арабський інформаційний телеканал Al Arabiyaу.

"Ця країна може стати нормальною, країною, яка будує добрі відносини зі своїми сусідами і з всім світом, але це питання належить вирішувати керівництву, яке обере сирійський народ. Ми готові співпрацювати з ним, щоб забезпечити всі можливі умови", - заявив аль-Джалалі.

Він закликав зберегти "всі інституції сирійської держави" і наголосив на готовності підтримати подальше управління країною.

Разом з тим, прем’єр зазначив, що йому не потрібні жодні посади чи привілеї, і запевнив, що залишається у своєму домі й не має наміру його покидати.

Агенції, посилаючись на слова лідера повстанців, повідомляли, що державні установи в Дамаску залишатимуться під контролем прем’єр-міністра до офіційної передачі влади.

Зранку ми писали, що правління Асада закінчилося і він покинув столицю.