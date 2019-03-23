Прем’єр-міністром бачу Садового, - Гриценко

Кандидат в президенти Анатолій Гриценко заявив, що в разі своєї перемоги на майбутніх виборах прем'єр-міністром хотів би бачити чинного мера Львова Андрія Садового.

"Мене часто питали, кого на посту президента України я хотів би бачити прем'єр-міністром України. Відповідаю, це Андрій Іванович Садовий", - написав Гриценко у своєму Facebook, повідомляє BBC.

Лідер "Громадянської позиції" додав, що не сумнівається у професійних якостях лідера "Самопомочі".

"Впевнений, ця людина зробить гідну справу. Тепер вже у загальнодержавному масштабі. Він знає економіку, соціальну сферу, знає, що болить у людей. У нас не буде конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю. Ми отримаємо більшість у парламенті", - прогнозує Гриценко.

Згідно з одним з останніх опитувань, яке у березні провела соціологічна група "Рейтинг", свій голос за Анатолія Гриценка як за президента готові віддати 10,3% опитаних. Його, за даними досліджень, випереджають Володимир Зеленський (24,7%), Юлія Тимошенко (18,3%) та Петро Порошенко (16,8%).

Про об'єднання Андрія Садового і Анатолія Гриценка стало відомо на початку березня, коли мер Львова заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів на користь лідера "Громадянської позиції".

"Я переконаний, що це рішення вплине на виборчий процес і дуже хотів би, щоб воно призвело до перемоги єдиного кандидата від демократичних сил", - заявив тоді Садовий.

Головним аргументом Гриценка була більша підтримка виборців в соціологічних опитуваннях.

Садовий, своєю чергою, заявляв, що вважає це непереконливим аргументом: мовляв, передвиборча кампанія може переламати будь-які рейтинги.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко і мер Львова Андрій Садовий підписали угоду з приводу об'єднання на виборах. Згідно з документом, Садовий знімається з виборів на користь Гриценка, а Гриценко зобов'язується "бути чесним".