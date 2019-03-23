Прем’єр-міністром бачу Садового, - Гриценко
"Мене часто питали, кого на посту президента України я хотів би бачити прем'єр-міністром України. Відповідаю, це Андрій Іванович Садовий", - написав Гриценко у своєму Facebook, повідомляє BBC.
Лідер "Громадянської позиції" додав, що не сумнівається у професійних якостях лідера "Самопомочі".
"Впевнений, ця людина зробить гідну справу. Тепер вже у загальнодержавному масштабі. Він знає економіку, соціальну сферу, знає, що болить у людей. У нас не буде конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю. Ми отримаємо більшість у парламенті", - прогнозує Гриценко.
Згідно з одним з останніх опитувань, яке у березні провела соціологічна група "Рейтинг", свій голос за Анатолія Гриценка як за президента готові віддати 10,3% опитаних. Його, за даними досліджень, випереджають Володимир Зеленський (24,7%), Юлія Тимошенко (18,3%) та Петро Порошенко (16,8%).
Про об'єднання Андрія Садового і Анатолія Гриценка стало відомо на початку березня, коли мер Львова заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів на користь лідера "Громадянської позиції".
"Я переконаний, що це рішення вплине на виборчий процес і дуже хотів би, щоб воно призвело до перемоги єдиного кандидата від демократичних сил", - заявив тоді Садовий.
Головним аргументом Гриценка була більша підтримка виборців в соціологічних опитуваннях.
Садовий, своєю чергою, заявляв, що вважає це непереконливим аргументом: мовляв, передвиборча кампанія може переламати будь-які рейтинги.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко і мер Львова Андрій Садовий підписали угоду з приводу об'єднання на виборах. Згідно з документом, Садовий знімається з виборів на користь Гриценка, а Гриценко зобов'язується "бути чесним".
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