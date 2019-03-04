Президент Алжиру пішов у відставку після 20 років правління
26 березня заступник міністра оборони Алжиру Ахмед Гаід Салех зажадав відставки Бутефліка, пригрозивши, що в іншому випадку застосує 102 статтю Конституції, яка дозволяє Конституційній раді оголосити пост президента вакантним, якщо глава держави не здатний виконувати свої обов'язки. Цю новину розповсюдило ввечері у вівторок, 2 квітня, державне алжирське телебачення, інформує DW.
На наступний день з аналогічною вимогою виступив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Алжиру Ахмед Уях’я.
Рішення залишити пост глави держави Бутефліка прийняв в умовах сильного внутрішньополітичного тиску. Напередодні він заявив про готовність подати у відставку до моменту закінчення його мандата 28 квітня.
Ось уже кілька тижнів поспіль сотні тисяч активістів виходять на вулиці столиці Алжиру та інших міст країни з вимогами відставки 82-річного президента і всієї політичної еліти.
Нагадаємо, начальник штабу алжирської армії виступив із вимогою визнати чинного президента Абделазіза Бутефліка, який керував країною чотири строки поспіль, нездатним виконувати свої обов’язки.
В Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року.
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