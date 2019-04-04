Президент готовий оплатити половину оренди стадіону, - штаб

Президент Петро Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК "Олімпійський" для проведення дебатів з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

"Безумовно готовий. У Петра Олексійовича найбільш прозорий виючий фонд. Порошенко безумовно готовий взяти на себе половину видатків на оренду стадіону і пояснити походження цих грошей", - заявив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, інформує "Українська правда".

Команда Порошенка розраховує на те, що іншу половину заплатить Зеленський і також "пояснить, звідки ці кошти надійшли до виборчого фонду", додав Медведєв.

На запитання, яким чином зможуть прийти глядачі на стадіон – чи вони мають купувати квитки, чи можуть просто прийти усі охочі, Медведєв відповів:

"Як це може виглядати? Для цього треба фінальна згода і домовленість двох штабів, що такий формат дебатів буде. З точки зору здорового глузду – якщо взагалі дебати на стадіоні вкладаються у здоровий глузд, – то, напевно, має бути рівна присутність уболівальників".

"Чисто теоретично я уявляю, що кандидати мають сплатити оренду, виплатити квитки і, очевидно, роздати ці квитки своїм прибічникам і запросити їх на дебати", - сказав представник штабу Порошенка.

Раніше, кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів. У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.