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Президент Литви пояснив причини затримки мільйона боєприпасів від ЄС

01 листопада 2023, 19:33
Президент Литви пояснив причини затримки мільйона боєприпасів від ЄС
Фото: U.S. DepartmentofDefense
Затримки з наданням Україні обіцяних артилерійських снарядів пов'язані з недостатніми можливостями військово-промислового комплексу Євросоюзу.

Про це пише Lrt.

"Ми повинні визнати, що ми ще не досягли тих обсягів, які необхідні для продовження надання цієї військової підтримки Україні", - сказав Науседа.

Щодо фінансового пакета допомоги в €50 млрд від  ЄС на підтримку України, президент Литви запевнив, що політична воля для його ухвалення є. 

Він має надію, що консенсус щодо цього питання буде знайдений протягом декількох місяців.

"Питання в тому, чи вистачить цих грошей, адже мова йде про більш тривалий період часу, а це означає, що також повинна бути розділена на роки. Тоді ми отримаємо середньорічну суму, яка буде меншою, ніж 18 млрд, виділених цього року", - додав Науседа.

Президент Литви вважає, що країни домовилися повернутися до цього питання, якщо Києву дійсно знадобиться більше коштів.

Місяць тому міністр закордонних справ Литви Габріелюс заявив, що перемога України потрібна всьому світу.

Приблизнов той же час Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні.

 

ЛитваУкраїнабоєприпаси

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