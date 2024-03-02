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Президент ПАРЄ засудив російську атаку на Одесу

02 березня 2024, 16:17
Президент ПАРЄ засудив російську атаку на Одесу
Суспільне Одеса
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи ПАРЄ Теодорос Русопулос засудив останню атаку росії на Одесу.

Про це очільник ПАРЄ написав в соцмережі X (Twitter).

"Я рішуче засуджую атаку безпілотника на Одесу минулої ночі, яка призвела до жертв і руйнувань. Росія буде притягнута до відповідальності за усі злочини, які вона скоїла в Україні", - йдеться в дописі. 

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед яких трирічний хлопчик, та вісьмох постраждалих.

Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що вночі росія атакувала "Шахедами" багатоповерхівку в Одесі: четверо загиблих, серед яких дитина, і 12 безвісти зниклих

Пізніше Зеленський заявив, що росія воює проти цивільних, необхідно більше ППО

В Одесі і області завтра оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної ворожої атаки дронів на місто.

 

РосіяПАРЄОдесаатакаРусопулос

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