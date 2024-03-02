Президент ПАРЄ засудив російську атаку на Одесу

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи ПАРЄ Теодорос Русопулос засудив останню атаку росії на Одесу.

Про це очільник ПАРЄ написав в соцмережі X (Twitter).

"Я рішуче засуджую атаку безпілотника на Одесу минулої ночі, яка призвела до жертв і руйнувань. Росія буде притягнута до відповідальності за усі злочини, які вона скоїла в Україні", - йдеться в дописі.

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед яких трирічний хлопчик, та вісьмох постраждалих.

Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що вночі росія атакувала "Шахедами" багатоповерхівку в Одесі: четверо загиблих, серед яких дитина, і 12 безвісти зниклих.

Пізніше Зеленський заявив, що росія воює проти цивільних, необхідно більше ППО.

В Одесі і області завтра оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної ворожої атаки дронів на місто.