росія воює проти цивільних, необхідно більше ППО – Зеленський про удар по Одесі

російські терористи також воюють проти цивільних людей.

Україна повинна посилити повітряний щит, заявив президент України Володимир Зеленський в своєму Telegram-канал.

"росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака "Шахедів": Харків, Одеса, міста Сумської області. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир", - йдеться в дописі.

Український президент додав, що пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі, усі служби на місці.

Постраждалим надається необхідна допомога.

"Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - додав Зеленський.

В одесі та області об'явили траур.

Нагадаємо, що сьогодні вночі відбулась чергова атака "Шахедів" на багатоповерхівку в Одесі: четверо загиблих, серед яких дитина, і 12 безвісти зниклих.