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Президент підписав указ про призначення нового т. в. о. глави Одещини

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Паращенка Сергія Володимировича"
Президент Петро Порошенко призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської обласної держадміністрації Сергія Паращенка.
Президент підписав указ про призначення нового т. в. о. глави Одещини Фото: reuters.com

У документі опублікованому 10 квітня на сайті Адміністрації президента повідомляють про: "Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Паращенка Сергія Володимировича".

Паращенко займав посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації - був депутатом Одеської обласної ради VI, VII скликання від "БПП "Солідарність".

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова.

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10 04 2019 21:58
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