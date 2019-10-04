CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської обласної держадміністрації Сергія Паращенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент підписав указ про призначення нового т. в. о. глави Одещини
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Паращенка Сергія Володимировича"
Фото: reuters.com
У документі опублікованому 10 квітня на сайті Адміністрації президента повідомляють про: "Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Паращенка Сергія Володимировича".
Паращенко займав посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації - був депутатом Одеської обласної ради VI, VII скликання від "БПП "Солідарність".
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова.
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10 04 2019 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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