Президент Південної Кореї призначив нового міністра оборони

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль призначив нового міністра оборони країни. Це сталося після невдалої спроби запровадити воєнний стан у країні.

Глава держави прийняв відставку міністра оборони Кім Ен Хена і замість нього на цю посаду призначив Чхве Бен Хека, який був послом Південної Кореї в Саудівській Аравії.

Повідомляється, що Кім, який у середу подав у відставку, розглядався як центральна постать в оголошенні військового стану Юном у вівторок. Саме він дав таку рекомендацію президенту країни, про що свідчать документи про імпічмент від опозиції, а також високопоставлений військовий чиновник.

Як результат, висування нової кандидатури стало першим офіційним кроком Юна після того, як він у середу вранці оголосив вже про відміну військового стану. Все це відбувалося на тлі політичних потрясінь та дипломатичних наслідків.

Нагадаємо, 3 грудні президент Південної Кореї Юн Сок Єль оголосив про введення воєнного стану в країні. Але він був пов'язаний не з військовою загрозою ззовні, а політичною ситуацією всередині країни. Такі дії викликали потрясіння.