Президент Південної Кореї призначив нового міністра оборони
05 грудня 2024, 12:33
Це сталося після невдалої спроби запровадити воєнний стан у країні.
Президент Південної Кореї Юн Сок Єль призначив нового міністра оборони країни. Це сталося після невдалої спроби запровадити воєнний стан у країні.
Про це повідомляє Reuters.
Глава держави прийняв відставку міністра оборони Кім Ен Хена і замість нього на цю посаду призначив Чхве Бен Хека, який був послом Південної Кореї в Саудівській Аравії.
Повідомляється, що Кім, який у середу подав у відставку, розглядався як центральна постать в оголошенні військового стану Юном у вівторок. Саме він дав таку рекомендацію президенту країни, про що свідчать документи про імпічмент від опозиції, а також високопоставлений військовий чиновник.
Як результат, висування нової кандидатури стало першим офіційним кроком Юна після того, як він у середу вранці оголосив вже про відміну військового стану. Все це відбувалося на тлі політичних потрясінь та дипломатичних наслідків.
Нагадаємо, 3 грудні президент Південної Кореї Юн Сок Єль оголосив про введення воєнного стану в країні. Але він був пов'язаний не з військовою загрозою ззовні, а політичною ситуацією всередині країни. Такі дії викликали потрясіння.
Сьогодні вранці опозиційні партії Південної Кореї подали до парламенту законопроєкт про імпічмент президента. Але його партія пообіцяла виступити проти, поставивши під сумнів процес. Голосування з цього питання має відбутися вже завтра, 6 грудня в п'ятницю.