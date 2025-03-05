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ПОЛІТИКА

Президент Польщі закликав Зеленського шукати домовленостей зі США

05 березня 2025, 14:46
Президент Польщі закликав Зеленського шукати домовленостей зі США
На його думку, ніхто ще не поводився в Овальному кабінеті так "різко та емоційно", як Зеленський під час свого нещодавнього візиту.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що нинішні дії очільника Білого дому Дональда Трампа щодо України "є частиною дуже жорсткої тактики" у переговорах.

Заяву польського президента наводить PAP.

Дуда вкотре повторив, що українському президенту Володимиру Зеленському повернутись за стіл переговорів і шукати домовленостей зі США.

На його думку, ніхто ще не поводився в Овальному кабінеті так "різко та емоційно", як Зеленський під час свого нещодавнього візиту.

Дуда також зауважив, що він був одним з чотирьох лідерів, з якими Трамп зустрічався останнім часом, і може "впевнено сказати", що метою американського лідера є закінчення війни.

На запитання, чи не лякають його "витівки" Трампа, які, за словами журналіста, є, зрештою, "нижче пояса", Дуда відповів заперечно.

"Я не скажу, що відчуваю жах, я б не використовував це слово. Я вважаю, що це частина дуже жорсткої тактики на цих переговорах", – відповів він.

При цьому він підкреслив, що незрозуміло, як Трамп "грає" з очільником кремля владіміром путіним.

"У нас немає жодного висвітлення цих переговорів...Ми не знаємо, як там виглядає ситуація", – сказав президент Польщі.

Нагадаємо, адміністрація Трампа припинила фінансування продажу нової зброї Україні та розглядає можливість заморожування поставок зброї із запасів США. 

The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з росією.

У вівторок Володимир Зеленський у соцмережі Х заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США та вести переговори "під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру". Він також сказав, що йому "прикро" через перепалку у Білому домі.

ПольщавійнаДональд ТрампАнджей ДудапереговориВолодимир Зеленський

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