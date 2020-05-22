Президент просить уряд розробити законопроєкт про податкову амністію

На думку президента, має бути зменшений розмір штрафів за окремі незначні податкові правопорушення

Голова держави запропонував спільно з представниками бізнес-асоціацій та експертами напрацювати та внести до Верховної Ради законодавчі ініціативи з метою впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування

Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з пропозиціями до податкової реформи, у тому числі щодо визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, розроблення законопроєкту про одноразове декларування.

Про це повідомляє пресслужба голови держави, зазначає "Економічна правда".

Голова держави запропонував спільно з представниками бізнес-асоціацій та експертами напрацювати та внести до Верховної Ради законодавчі ініціативи з метою впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування;

Визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням у світі COVID-19).

Також, на думку президента, має бути зменшений розмір штрафів за окремі незначні податкові правопорушення.

Крім того, уряд має забезпечити захист даних та інформації, отриманих органами контролю зі звітності резидентів України щодо доходів, зокрема, отриманих з джерел за межами України, а також даних, які одержуються від компетентних органів іноземних держав відповідно до закону.

Зазначається, що має бути розглянуте питання щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне розголошення таких даних та інформації.

Крім того, глава держави звернувся до Кабінету міністрів із пропозицією розробити та внести до парламенту законопроєкт щодо одноразового декларування. В ОП розповіли, що ці законодавчі зміни повинні бути підготовлені у тримісячний строк у співпраці з експертами, бізнесом і парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також уряд має підготувати із залученням представників бізнесу, експертів і народних депутатів пропозиції щодо системного вдосконалення та спрощення процедур адміністрування податків і зборів, забезпечення чіткості правил оподаткування, уніфікації та зрозумілості термінології. Відповідний законопроєкт має бути внесений на розгляд Верховної Ради до кінця 2020 року.

Нагадаємо, що карантин коштував Україні $53,5 млрд.