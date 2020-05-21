Карантин коштував Україні $53,5 млрд - дослідження Київської школи економіки

У разі, якби Україна не запроваджувала карантин, то втрати економіки склали б 54 мільярди доларів

Запроваджений в Україні карантин через поширення коронавірусу коштував Україні 53,5 мільярда доларів.

Про це йдеться у результатах дослідження Київської школи економіки, які презентували під час онлайн-конференції 21 травня, пише "Громадське".

"Зняття карантину, у "чорному" сценарії (за якого передбачається максимальна смертність від коронавірусу - ред.) коштувало б Україні 54 мільярди доларів або третину нашого ВВП. З іншого боку ми можемо порахувати, скільки грошей втрачає економіка через те, що карантин продовжується: транспорт не працює, економічна криза продовжується, люди втрачають роботу… Ці втрати складають приблизно 53,5 мільярда доларів", - повідомив президент Київської школи економіки та колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Він заявив, що те, що Україна зберегла за допомогою карантину приблизно дорівнює тому, що Україна втратила через карантин (з економічної точки зору), водночас, з етичної точки зору, важливіше зберегти людські життя.

Розрахунки втрат економіки у разі не запровадження карантину КШЕ розрахувало на основі поняття "середньостатистичного життя" в Україні, яка складає в середньому 454 тисячі доларів, а дані щодо шкоди карантину для економіки - на основі математичних моделей та прогнозів уряду та МВФ.

За офіційними даними державної служби статистики України, у першому кварталі 2020 року українська економіка впала на 1,5%.

Відповідно до базового сценарію МВФ, у 2020 році світовий ВВП має впасти на 3%, а ВВП України - на 7,7%. Нову економічну кризу фонд називає найбільшою з часів Великої депресії 1930-х років.

В українському уряді прогнозують, що економіка у 2020 році впаде на 3,9%, а урядові експерти очікують на падіння ВВП України на 4,2%.

Нагадаємо, що Держстат дав першу оцінку падіння економки України