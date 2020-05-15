БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержавна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2020 року. Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 1,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держстат дав першу оцінку падіння економки України
За попередніми даними, ВВП у першому кварталі впав на 1,5%
Фото: forbes.ru
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, в порівнянні з IV кварталом падіння ВВП склало 0,8%.
У подальшому ці дані будуть уточнюватися.
Зазначимо, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-березні 2020 році скоротився на 1,2%.
Нагадаємо, що згідно з прогнозом, курс гривні на кінець другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/1 дол, потім зміцнитися до 29 грн/1 на кінець третього і четвертого кварталів та повернутися до 29,5/1 на кінець першого кварталу наступного року.
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15 05 2020 16:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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