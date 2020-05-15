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Держстат дав першу оцінку падіння економки України

За попередніми даними, ВВП у першому кварталі впав на 1,5%
Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2020 року. Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 1,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Держстат дав першу оцінку падіння економки України Фото: forbes.ru

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, в порівнянні з IV кварталом падіння ВВП склало 0,8%.

У подальшому ці дані будуть уточнюватися.

Зазначимо, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-березні 2020 році скоротився на 1,2%.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом, курс гривні на кінець другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/1 дол, потім зміцнитися до 29 грн/1 на кінець третього і четвертого кварталів та повернутися до 29,5/1 на кінець першого кварталу наступного року.

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15 05 2020 16:20
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