Держстат дав першу оцінку падіння економки України За попередніми даними, ВВП у першому кварталі впав на 1,5%

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2020 року. Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 1,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Фото: forbes.ru

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