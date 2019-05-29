Президент призначив дев'ятьох суддів Укази опубліковані 29 травня

Президент Володимир Зеленський призначив шістьох суддів окружних адміністративних судів та трьох суддів місцевих судів.

Фото: president.gov.ua

Відповідні укази 29 травня опубліковані на сайті глави держави, інформує LB.ua. Зокрема, указом №331/2019 президент призначив Олену Турову суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду; Івана Голошивця - суддею Донецького окружного адміністративного суду; Уляну Братичак і Олега Кравціва - суддями Львівського окружного адмінсуду: Ольгу Миколаєву і Катерину Севастьяненко - суддями Харківського окружного адмінсуду. Указом №332/2019 Володимир Зеленський призначив Людмилу Мелещенко суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області; Андрія Брону - суддею Сколівського районного суду Львівської області та Ірину Тесликову - суддею Червонозаводського районного суду Харкова. Раніше, Зеленський призначив керівника Служби безпеки президента та начальника УДО.

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