Президент призначив дев'ятьох суддів
Відповідні укази 29 травня опубліковані на сайті глави держави, інформує LB.ua.
Зокрема, указом №331/2019 президент призначив Олену Турову суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду; Івана Голошивця - суддею Донецького окружного адміністративного суду; Уляну Братичак і Олега Кравціва - суддями Львівського окружного адмінсуду: Ольгу Миколаєву і Катерину Севастьяненко - суддями Харківського окружного адмінсуду.
Указом №332/2019 Володимир Зеленський призначив Людмилу Мелещенко суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області; Андрія Брону - суддею Сколівського районного суду Львівської області та Ірину Тесликову - суддею Червонозаводського районного суду Харкова.
Раніше, Зеленський призначив керівника Служби безпеки президента та начальника УДО.
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