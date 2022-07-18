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Президент призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка

Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України
Президент Володимир Зеленський поклав тимчасове виконання обов’язків голови Служби безпеки України на Василя Малюка.
Президент призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка 112 Україна
Відповідний указ №504/2022 опублікований на сайті глави держави.
 
"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", - зазначається в документі.
 
 
Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов пояснив, що це рішення глави держави не означає звільнення посадовців. Будуть проводитися службові перевірки, після чого Президент визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту.
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18 07 2022 12:33
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