Президент призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України

Президент Володимир Зеленський поклав тимчасове виконання обов’язків голови Служби безпеки України на Василя Малюка.

112 Україна

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