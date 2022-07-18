НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський поклав тимчасове виконання обов’язків голови Служби безпеки України на Василя Малюка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка
Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України
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Відповідний указ №504/2022 опублікований на сайті глави держави.
"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", - зазначається в документі.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 17 липня усунув від виконання обов’язків голови СБУ Івана Баканова та відсторонив від посади генерального прокурора Ірину Венедіктову.
Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов пояснив, що це рішення глави держави не означає звільнення посадовців. Будуть проводитися службові перевірки, після чого Президент визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту.
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18 07 2022 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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