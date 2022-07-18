Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Венедіктову та усунув голову СБУ Баканова

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Відсторонити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора

Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув від виконання обов'язків голову СБУ Івана Баканова.

Про це в указах №499 та №500 на сайті Офісу президента, які з'явилися там ввечері у неділю, 17 липня, передає iPress.ua.

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Відсторонити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора", — йдеться в указі Президента.

Водночас Баканова Зеленський постановив усунути від виконання обов'язків голови Служби безпеки України відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.

Наступним указом №501 Зеленський поклав обов'язки генерального прокурора на Симоненка Олексія Юрійовича. З березня 2020 року він обіймав посаду заступника генпрокурора.

Нагадаємо: стаття 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ передбачає, що невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, яке призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків.

Тривалість усунення від виконання службових обов’язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття командиром (начальником) відповідного рішення за результатами такого розслідування.

Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави для прийняття такого рішення не підтвердилися або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

Частина друга статті 11 Закону "Про правовий режим воєнного стану" встановлює, що Президент у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на іншу особу.