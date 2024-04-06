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В умовах відсутності виходу з війни, що загострюється, варіанти Зеленського виглядають погано – The Washington Post

06 квітня 2024, 16:58
В умовах відсутності виходу з війни, що загострюється, варіанти Зеленського виглядають погано – The Washington Post
Західна преса пише, що Україна постала перед двома неприйнятними варіантами стратегічного вибору.

Нинішня ситуація у війні поставила президента Володимира Зеленського перед вибором між двома варіантами: поганим і ще гіршим. 

Про це йдеться в статті The Washington Post.

Українські і західні офіційні особи вважають, що Зеленський значною мірою застряг: кремль посилює авіаудари по українських тилах та повільно просувається на полі бою, США припинили надавати військову допомогу, а Європа не наважується зробити більше – і перспектив перемоги не видно. 

"Статус-кво жахливий. Зараз боротьба зайшла в глухий кут, українці щодня гинуть на полі бою. Але українці кажуть, що припинення вогню також не може початися, тому що воно просто дасть росіянам час поповнити свої сили", – пише видання. 

Переговори з президентом рф путіним - політично токсичний варіант для Зеленського. Українська громадськість категорично проти здачі території, і путін не виявив готовності прийняти нічого, окрім капітуляції України перед його вимогами.

Разом з тим, чи не головною проблемою для Зеленського є очікування його власної країни і очікування обіцяної перемоги та деокупації всіх українських територій, включно із Кримом.

"Розумні люди знають, що це нереально", – сказав виданню анонімни український депутат. 

Він додав, що політичному керівництву потрібно було колись скоригувати цю риторику.

Крім проблем з західною допомогою перед українським політичним керівництвом є проблема дефіциту живої сили на полі бою і цю потребу Україна має закрити сама. 

Західний дипломат, якйй працює у Києві, охарактеризував ситуацію з непопулярним в народі законопроектом про мобілізацією як "політичний пінг-понг" між Офісом президента і Верховною радою.

"Ніхто не хоче насправді нести відповідальність на цьому етапі. Але це доведеться зробити.Тож навколо цього також виникає соціальна напруга", — сказав він на умовах анонімності.

Ще більша мобілізація також створить економічні проблеми, адже гроші на зарплати солдатам не можуть надходити безпосередньо з іноземної допомоги, і деякі галузі вже стикаються з нестачею робочої сили. 

Економіка України відчуває напругу через неодноразові ракетні атаки та обстріли безпілотників, спрямованих на енергетичну інфраструктуру, що також відлякує іноземні бізнес-інвестиції.

Ще один український депутат заявив виданню, що в поточному статус-кво країна не проживе ще 10 років. Але є думка, що боротьба може тривати навіть довше.

"Ніхто не буде поступатися територією, але люди розуміють, що її повернення може зайняти багато часу. Яку форму це може мати? Тут погляди різняться. Довга війна з остаточною перемогою? Раптовий колапс у російській структурі влади? Успішний контрнаступ? Але для цього потрібен зовсім інший тип підтримки, ніж той, який Україна має зараз", – сказав колишній міністр економіки України Тимофій Милованов.

 
війна в Українізеленський

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