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Президент Сербії вважає, що "Північний потік" запрацює через рік

27 грудня 2024, 19:23
Президент Сербії вважає, що
Фото: European Western Balkans
Газопровід із росії до Німеччини припинив роботу влітку 2022.

Президент Сербії Олександр Вучич вважає, що Берлін впродовж року знову почне купувати російський газ через "Північний потік". 

Про це він сказав в інтерв’ю Handelsblatt

"Німеччина зберігала конкурентоспроможність своєї економіки завдяки дешевому газу з росії. Зараз енергія у Німеччині дорога, але країні терміново потрібна дешева енергія. Маю шанс зробити прогноз: максимум за рік ’Північний потік’ належатиме американському інвестору, і газ почне постачатися з рф до Європи. Запам’ятайте мої слова!" – сказав Вучич.

Раніше стало відомо, що один зі спонсорів кампанії Дональда Трампа зацікавлений у купівлі "Північного потоку-2". 

В листопаді цього року американський мільярдер заявив, що хоче придбати "Північний потік-2".

Проте сам Трамп раніше заявляв, що саме він "зупинив" цей проєкт, запровадивши санкції, які пізніше скасував Байден. 

Нагадаємо, що з 11 липня 2022 року постачання газу через трубопровід "Північний потік" зупинено.

 

Північний потікОлександр Вучич

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