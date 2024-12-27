Газопровід із росії до Німеччини припинив роботу влітку 2022.

Президент Сербії Олександр Вучич вважає, що Берлін впродовж року знову почне купувати російський газ через "Північний потік".

Про це він сказав в інтерв’ю Handelsblatt.

"Німеччина зберігала конкурентоспроможність своєї економіки завдяки дешевому газу з росії. Зараз енергія у Німеччині дорога, але країні терміново потрібна дешева енергія. Маю шанс зробити прогноз: максимум за рік ’Північний потік’ належатиме американському інвестору, і газ почне постачатися з рф до Європи. Запам’ятайте мої слова!" – сказав Вучич.

Раніше стало відомо, що один зі спонсорів кампанії Дональда Трампа зацікавлений у купівлі "Північного потоку-2".

В листопаді цього року американський мільярдер заявив, що хоче придбати "Північний потік-2".

Проте сам Трамп раніше заявляв, що саме він "зупинив" цей проєкт, запровадивши санкції, які пізніше скасував Байден.

Нагадаємо, що з 11 липня 2022 року постачання газу через трубопровід "Північний потік" зупинено.