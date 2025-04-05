Президент США обговорив з В'єтнамом, Індією та Ізраїлем зменшення мит

Натомість дві інші держави ввели дзеркальні мита.

Американський президент Дональд Трамп обговорив з представниками В'єтнаму, Індії та Ізраїлю варіанти заключити двосторонні торговельні договори, щоб пом'якшити запропоновані тарифи для цих країн.

Про це інформує телеканал CNN.

Журналісти зазначають, що переговори між Трампом і цими трьома розглядаються як перша хвиля переговорів, під час яких країни розробляють стратегію, як відповісти на тарифи Трампа.

А інші країни такі , як Китай і Канада уже оголосили про плани дій у відповідь.

Трамп же вчора заявив, що він відкритий до переговорів про тарифи.

"Кожна країна телефонує нам. У цьому і полягає краса того, що ми робимо, ми сідаємо за кермо", - сказав він.

За його словами, поки вони дають нам щось хороше.

"Наприклад, з TikTok ми маємо ситуацію, коли Китай, ймовірно, скаже: "Ми схвалимо угоду, але чи зробите ви щось щодо тарифів?". Тарифи дають нам велику силу в переговорах. Вони завжди давали", - підсумував Трамп.

Також раніше ми писали, що Нетаньягу збирається до Трампа, щоб обговорити нові мита.