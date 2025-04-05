Президент США обговорив з В'єтнамом, Індією та Ізраїлем зменшення мит
Американський президент Дональд Трамп обговорив з представниками В'єтнаму, Індії та Ізраїлю варіанти заключити двосторонні торговельні договори, щоб пом'якшити запропоновані тарифи для цих країн.
Про це інформує телеканал CNN.
Журналісти зазначають, що переговори між Трампом і цими трьома розглядаються як перша хвиля переговорів, під час яких країни розробляють стратегію, як відповісти на тарифи Трампа.
А інші країни такі , як Китай і Канада уже оголосили про плани дій у відповідь.
Трамп же вчора заявив, що він відкритий до переговорів про тарифи.
"Кожна країна телефонує нам. У цьому і полягає краса того, що ми робимо, ми сідаємо за кермо", - сказав він.
За його словами, поки вони дають нам щось хороше.
"Наприклад, з TikTok ми маємо ситуацію, коли Китай, ймовірно, скаже: "Ми схвалимо угоду, але чи зробите ви щось щодо тарифів?". Тарифи дають нам велику силу в переговорах. Вони завжди давали", - підсумував Трамп.
Також раніше ми писали, що Нетаньягу збирається до Трампа, щоб обговорити нові мита.