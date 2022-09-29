Президент України скликає термінове засідання РНБО

Подробиці поки не повідомляють

Президент Володимир Зеленський скликає на 30 вересня 2022 року термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомив у Facebook спікер президента Сергій Никифоров.

"Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - написав він.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили про те, що 30 вересня о 15:00 у кремлі володимир путін оголосить про анексію тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької областей.

Раніше повідомлялося , що 23 вересня 2022 року окупанти розпочали голосування на фейкових "референдумах" про входження окупованих територій України - частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей - до складу росії.

27 вересня 2022 року у своєму виступі на Раді Безпеки ООН Президент Володимир Зеленський наголосив, що в разі, якщо росія спробує на підставі так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України приєднати їх до себе, це означає закриття будь-яких переговорів із москвою.