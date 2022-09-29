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Президент України скликає термінове засідання РНБО
Фото: president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський скликає на 30 вересня 2022 року термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомив у Facebook спікер президента Сергій Никифоров.
"Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - написав він.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили про те, що 30 вересня о 15:00 у кремлі володимир путін оголосить про анексію тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької областей.
Раніше повідомлялося, що 23 вересня 2022 року окупанти розпочали голосування на фейкових "референдумах" про входження окупованих територій України - частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей - до складу росії.
27 вересня 2022 року у своєму виступі на Раді Безпеки ООН Президент Володимир Зеленський наголосив, що в разі, якщо росія спробує на підставі так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України приєднати їх до себе, це означає закриття будь-яких переговорів із москвою.
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29 09 2022 16:03 МЕДІА
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