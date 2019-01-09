Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Президент України завершив візит до Польщі

Глава держави 31 серпня у Варшаві провів зустрічі з найвищими посадовими особами країни, включаючи президента Анджея Дуду, голову Ради міністрів РП Матеуша Моравецького, маршалка Сенату Станіслава Карчевського
Президент України завершив дводенний візит до Польщі і вилетів із варшавського аеропорту імені Шопена до Києва.
Президент України завершив візит до Польщі Фото: Укрінформ

Глава держави 31 серпня у Варшаві провів зустрічі з найвищими посадовими особами країни, включаючи президента Анджея Дуду, голову Ради міністрів РП Матеуша Моравецького, маршалка Сенату Станіслава Карчевського, повідомляє "Укрінформ".

1 вересня Зеленський узяв участь у меморіальних заходах, присвячених 80-им роковинам початку Другої світової війни. Він також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентами Грузії, Литви, Болгарії та Чорногорії, віцепрезидентом США тапрем’єр-міністром Бельгії.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 09 2019 22:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.