НОВИНИПрезидент України завершив дводенний візит до Польщі і вилетів із варшавського аеропорту імені Шопена до Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент України завершив візит до Польщі
Глава держави 31 серпня у Варшаві провів зустрічі з найвищими посадовими особами країни, включаючи президента Анджея Дуду, голову Ради міністрів РП Матеуша Моравецького, маршалка Сенату Станіслава Карчевського
Фото: Укрінформ
Глава держави 31 серпня у Варшаві провів зустрічі з найвищими посадовими особами країни, включаючи президента Анджея Дуду, голову Ради міністрів РП Матеуша Моравецького, маршалка Сенату Станіслава Карчевського, повідомляє "Укрінформ".
1 вересня Зеленський узяв участь у меморіальних заходах, присвячених 80-им роковинам початку Другої світової війни. Він також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентами Грузії, Литви, Болгарії та Чорногорії, віцепрезидентом США тапрем’єр-міністром Бельгії.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу.
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01 09 2019 22:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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