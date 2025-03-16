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Президент України змінив начальника Генштабу

16 березня 2025, 20:12
Президент України змінив начальника Генштабу
джерело president.gov.ua
Його призначили замість Анатолія Баргилевича.

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова.  

Про це міністр оборони Рустем Умєров написав на  Facebook-сторінці. 

"Сьогодні за моїм поданням президент України призначив начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Гнатова Андрія Вікторовича. Він має понад 27 років військового досвіду, командував бригадою морської піхоти, військами оперативного командування "Схід" та Об’єднаними силами ЗСУ.

Також своїм наказом призначив генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолія Владиславовича генеральним інспектором Міноборони України. Його завдання – контроль за дотриманням військових стандартів і зміцнення військової дисципліни", - йдеться в дописі. 

Міністр подякував Баргилевичу за службу на посаді начальника Генштабу та запевнив, що він "залишається в команді".

"Сьогодні його експертиза необхідна для реформування Головної інспекції та впровадження сучасних механізмів контролю в Силах оборони, що дозволить підвищити дисципліну, оперативність та боєздатність наших військ", – додав Умєров. 

Пізніше на сайті президента опубліковано укази про звільнення Баргилевича з посади начальника Генштабу ЗСУ та про призначення на цю посаду Гнатова.

Пізніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що перед Гнатовим поставлено завдання "підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами".

Влітку минулого року Зеленський замінив генерала Содоля на генерала Андрія Гнатова.

 
війна в Україні

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