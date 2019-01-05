Президент Венесуели Мадуро оголосив перемогу над "спробою державного перевороту"

Він винуватив у організації протестів колишнього мера столиці країни Каракаса Леопольда Лопеса

Президент Венесуели Ніколас Мадуро у зверненні до нації заявив, що протести опозиції, які відбулися у країні 30 квітня, зазнали поразки.

Мадуро назвав ці протести "спробою державного перевороту" та звинуватив у організації протестів колишнього мера столиці країни Каракаса Леопольда Лопеса, повідомляє Hromadske.

"Я хочу привітати вас із твердою, лояльною та сміливою позицією, з якої ви керували розгромом невеликої групи, яка намагалася наповнити Венесуелу насильством. Я хочу привітати верховне військове командування з його сміливістю в захисті миру", - заявив Мадуро.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".