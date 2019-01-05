Президент Венесуели Мадуро оголосив перемогу над "спробою державного перевороту"
Мадуро назвав ці протести "спробою державного перевороту" та звинуватив у організації протестів колишнього мера столиці країни Каракаса Леопольда Лопеса, повідомляє Hromadske.
"Я хочу привітати вас із твердою, лояльною та сміливою позицією, з якої ви керували розгромом невеликої групи, яка намагалася наповнити Венесуелу насильством. Я хочу привітати верховне військове командування з його сміливістю в захисті миру", - заявив Мадуро.
Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".
Кількість постраждалих під час сутичок між силовиками та протестувальниками у венесуельській столиці Каракасі зросла до 50.
У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.
23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом.
Також про підтримку Гуайдо, окрім США, заявили Франція, Велика Британія, Іспанія, Данія, Австрія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Грузія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чилі, Еквадор та Ізраїль. Натомість Мадуро підтримують Куба, Болівія, Туреччина, Росія та Мексика. Україна також оголосила свою позицію щодо політичної кризи у Венесуелі.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Водночас 28 березня визнаний на Заході очільник Венесуели Гуайдо заявив про початок масових акцій протесту для повалення режиму Мадуро.
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