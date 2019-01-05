Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (онлайн-трансляція)

Кількість постраждалих під час сутичок між силовиками та протестувальниками у венесуельській столиці Каракасі зросла до 50.

Кількість постраждалих в ході протестів в Каракасі сягнула 50

За словами глави управління охорони здоров'я Каракасу Чакао Махія Санті, кількість поранених зростає, в більшості люди звертаються з травмами від гумових куль, повідомляє TVV.



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"Сьогодні до нас потрапили 50 пацієнтів. З них 30 з травмами від гумових куль, одна людина отримала вогнепальне поранення", - повідомила Санті.



Фото: Reuters

Також, видання Le National повідомляє, що в ході протестів, які проходять сьогодні у Венесуелі після заклику лідера опозиції Хуана Гуайдо, щонайменше 11 осіб були заарештовані.



Фото: Reuters

Крім того, американський телеканал CNN повідомив, що уряд Венесуели розпорядився припинити мовлення телеканалу в мережах кабельних операторів країни.



Фото: Reuters

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.

23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом.

Також про підтримку Гуайдо, окрім США, заявили Франція, Велика Британія, Іспанія, Данія, Австрія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Грузія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чилі, Еквадор та Ізраїль. Натомість Мадуро підтримують Куба, Болівія, Туреччина, Росія та Мексика. Україна також оголосила свою позицію щодо політичної кризи у Венесуелі.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Водночас 28 березня визнаний на Заході очільник Венесуели Гуайдо заявив про початок масових акцій протесту для повалення режиму Мадуро.