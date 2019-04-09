Президент ветував закон про держпідтримку "Пласту"
4 вересня Зеленський повернув законопроєкт зі своїми пропозиціями, тексту яких поки що не опубліковано. Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.
Закон визнавав пластовий (скаутський) рух одним з основних напрямків позашкільної освіти.
Протягом останніх трьох років Кабінет Міністрів виділяв гроші з бюджету на фінансування "Пласту". Ухвалення законопроекту мало законодавчо врегулювати практики підтримки "Пласту" з місцевих бюджетів, а також сприяти формуванню потужного і ціннісно-орієнтованого покоління активних громадян.
"Пласт" - це національна скаутська молодіжна організація. В Україні пластуни також поширюють Вифлеємський вогонь у держустановах, лікарнях, дитячих будинках, передають діаспорі в різних країнах, а також українським військовим на передову.
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