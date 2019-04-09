Президент ветував закон про держпідтримку "Пласту"

Один з останніх проєктів Ради восьмого скликання не набув чинності

Президент Володимир Зеленський ветував закон про державне фінансування "Пласту", ухвалений Верховною Радою 30 травня 2019 року.

4 вересня Зеленський повернув законопроєкт зі своїми пропозиціями, тексту яких поки що не опубліковано. Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Закон визнавав пластовий (скаутський) рух одним з основних напрямків позашкільної освіти.

Протягом останніх трьох років Кабінет Міністрів виділяв гроші з бюджету на фінансування "Пласту". Ухвалення законопроекту мало законодавчо врегулювати практики підтримки "Пласту" з місцевих бюджетів, а також сприяти формуванню потужного і ціннісно-орієнтованого покоління активних громадян.

"Пласт" - це національна скаутська молодіжна організація. В Україні пластуни також поширюють Вифлеємський вогонь у держустановах, лікарнях, дитячих будинках, передають діаспорі в різних країнах, а також українським військовим на передову.