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Президент ветував закон про держпідтримку "Пласту"

Один з останніх проєктів Ради восьмого скликання не набув чинності
Президент Володимир Зеленський ветував закон про державне фінансування "Пласту", ухвалений Верховною Радою 30 травня 2019 року.
Президент ветував закон про держпідтримку "Пласту" Пласт

4 вересня Зеленський повернув законопроєкт зі своїми пропозиціями, тексту яких поки що не опубліковано. Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Закон визнавав пластовий (скаутський) рух одним з основних напрямків позашкільної освіти.

Протягом останніх трьох років Кабінет Міністрів виділяв гроші з бюджету на фінансування "Пласту". Ухвалення законопроекту мало законодавчо врегулювати практики підтримки "Пласту" з місцевих бюджетів, а також сприяти формуванню потужного і ціннісно-орієнтованого покоління активних громадян.

"Пласт" - це національна скаутська молодіжна організація. В Україні пластуни також поширюють Вифлеємський вогонь у держустановах, лікарнях, дитячих будинках, передають діаспорі в різних країнах, а також українським військовим на передову.

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04 09 2019 13:42
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