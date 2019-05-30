НОВИНИВерховна Рада проголосувала за закон про визнання і підтримку національної скаутської організації Пласт на державному рівні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада офіційно визнала Пласт
Пласт отримає державну підтримку
Пласт
За відповідний законопроект проголосували 228 народних депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно із законопроектом, Пласт отримає державну підтримку. Крім того, держава офіційно визнає заслуги пластівської організації, зокрема, освіту дітей та молоді, історичний внесок пластунів у становлення державності і участь в боротьбі за здобуття незалежності України.
Пласт – національна скаутська організація України, створена у 1911 році.
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30 05 2019 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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