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Президент вимагає звільнення керівника поліції Дніпропетровщини Глуховері

Президент Володимир Зеленський вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити начальника поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю, щодо якого ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень
Приводом для обурення Зеленського стало опубліковане в мережі інтернет відео з інцидентом, коли спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили за порушення ПДР авто водія Глуховері. "
Президент вимагає звільнення керівника поліції Дніпропетровщини Глуховері Віталій Глуховеря. Фото: kstati.dp.ua

"Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами", - написав Володимир Зеленський у Facebook, йдеться в "УП"

"Відео шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які дійсно переконані, що вони, разом зі своїм обслуговуючим персоналом, живуть понад законом. Переглянувши його, я спочатку не мав слів – навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, через нерозкриття вбивства журналіста Павла Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко та голова Нацполіції Сергій Князєв мають піти у відставку.

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