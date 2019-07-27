Президент вимагає звільнення керівника поліції Дніпропетровщини Глуховері
"Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами", - написав Володимир Зеленський у Facebook, йдеться в "УП".
"Відео шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які дійсно переконані, що вони, разом зі своїм обслуговуючим персоналом, живуть понад законом. Переглянувши його, я спочатку не мав слів – навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, через нерозкриття вбивства журналіста Павла Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко та голова Нацполіції Сергій Князєв мають піти у відставку.
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