Волкер запропонував наступні кроки для досягнення миру на Донбасі
"Україна вже продемонструвала, як вона висуває нові ініціативи (щодо досягнення миру на Донбасі - ред.). Я думаю, що Росія, зі свого боку, також мусить вжити заходів для досягнення миру. Чого можна було б очікувати – це додаткових зон розведення сил, відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення, наприклад "Золоте", до чого українська сторона готова, а російська - ні", - сказав Волкер на брифінгу у Києві, інформує "Укрінформ".
На його думку, відкриття нових КППВ могло б дати змогу розширити спектр і обсяг державних послуг, які надаються населенню в плані виплати пенсій, освіти тощо.
Волкер додав, що також слід працювати над тим, аби зробити режим припинення вогню більш тривалим, а його дотримання - більш ретельним.
Напередодні делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.
Нагадаємо, що Порошенко обговорив з Волкером питання надання Україні статусу союзника США поза НАТО.
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