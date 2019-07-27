Волкер запропонував наступні кроки для досягнення миру на Донбасі

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що наступними кроками для досягнення миру на Донбасі могло б бути створення додаткових зон розведення сил і відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення

Окрім того, на його переконання, важливим кроком був би обмін ув'язненими, а також досягнення при розведенні сил угод, які дали б змогу проводити інженерно-технічні роботи для відбудови і підтримання інфраструктури.

"Україна вже продемонструвала, як вона висуває нові ініціативи (щодо досягнення миру на Донбасі - ред.). Я думаю, що Росія, зі свого боку, також мусить вжити заходів для досягнення миру. Чого можна було б очікувати – це додаткових зон розведення сил, відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення, наприклад "Золоте", до чого українська сторона готова, а російська - ні", - сказав Волкер на брифінгу у Києві, інформує "Укрінформ".

На його думку, відкриття нових КППВ могло б дати змогу розширити спектр і обсяг державних послуг, які надаються населенню в плані виплати пенсій, освіти тощо.

Волкер додав, що також слід працювати над тим, аби зробити режим припинення вогню більш тривалим, а його дотримання - більш ретельним.

Напередодні делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що Порошенко обговорив з Волкером питання надання Україні статусу союзника США поза НАТО.

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