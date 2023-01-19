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Президент Євроради прямує до Києва

19 січня 2023, 09:56
Президент Євроради прямує до Києва
Фото: з вільних джерел
Президент Європейської ради Шарль Мішель прямує до Києва.

Про це він розповів у своєму Twitter.

"Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту", – зазначив Шарль Мішель. 

Він нагадав, що Україна продовжує боротьбу за свій суверенітет і незалежність, і це боротьба також за спільні європейські цінності, за мир і безпеку у Європі. 

"Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою", – додав президент Євроради. 

Раніше повідомлялось, що глава Євроради підтримав постачання танків Україні.

КиївШарль Мішель

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