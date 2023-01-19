Президент Євроради прямує до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель прямує до Києва.

Про це він розповів у своєму Twitter.

"Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту", – зазначив Шарль Мішель.

Він нагадав, що Україна продовжує боротьбу за свій суверенітет і незалежність, і це боротьба також за спільні європейські цінності, за мир і безпеку у Європі.

"Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою", – додав президент Євроради.

Раніше повідомлялось, що глава Євроради підтримав постачання танків Україні.