НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Євросоюзом щодо вантажних перевезень автомобільним транспортом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент затвердив транспортний безвіз із ЄС
Фото:president.gov.ua
Про це йдеться в указі №654/2022, оприлюдненому на сайті глави держави у п'ятницю, 16 вересня.
"Затвердити угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, укладену 29 червня 2022 року у місті Ліоні", – йдеться у документі.
Як повідомлялося, Україна та ЄС підписали угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з Євросоюзом. Документ скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень до держав Євросоюзу.
Раніше повідомлялось, що Україна і Молдова теж підписали угоду про "транспортний безвіз".
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16 09 2022 15:15 МЕДІА
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