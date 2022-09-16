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Президент затвердив транспортний безвіз із ЄС

Президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Євросоюзом щодо вантажних перевезень автомобільним транспортом.
Президент затвердив транспортний безвіз із ЄС Фото:president.gov.ua

Про це йдеться в указі №654/2022, оприлюдненому на сайті глави держави у п'ятницю, 16 вересня.

"Затвердити угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, укладену 29 червня 2022 року у місті Ліоні", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, Україна та ЄС підписали угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з Євросоюзом. Документ скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень до держав Євросоюзу.

Раніше повідомлялось, що Україна і Молдова теж підписали угоду про "транспортний безвіз".

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16 09 2022 15:15
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