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ПОЛІТИКА

Президентка Єврокомісії та віцепрезидент США провели плідну дискусію щодо партнерства

11 лютого 2025, 21:37
Президентка Єврокомісії та віцепрезидент США провели плідну дискусію щодо партнерства
Фото: atn.ua
Посадовці запевнили один одного у добрих намірах.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мала "плідне обговорення наших спільних проблем як союзників" із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це пише Politico.

Зустріч у Парижі стала першою зустріччю високопосадовців ЄС і США після обрання Дональда Трампа, який оголосив про введення 25% мит на сталь і алюміній для решти країн світу. 

Вже за кілька годин після обіцянки, що Брюссель відповість на мита Трампа, фон дер Ляєн назвала Венса союзником.

Після зустрічі на полях саміту штучного інтелекту у Франції Фон дер Ляєн привітала Венса в Європі через допис на платформі X Ілона Маска. 

"Ласкаво просимо до Європи, пане Венсе! Дякую за хорошу дискусію щодо наших спільних проблем як союзників: від безпеки та стабільності до великих перспектив розвитку технологій і критичного виклику неринкового надлишку потужностей. 
Очікую на продовження співпраці з Президентом США і з вами. Зустрінемося на Безпековій конференції в Мюнхені", — йдеться у дописі. 

"Неринковий надлишок потужностей" – є торговим жаргоном для Китаю та низки інших країн, які виробляють більше сталі, ніж вимагає ЄС, часто цьому сприяє державна допомога, яку Європа, США та Японія не можуть запропонувати. 

Як повідомив на брифінгу Венс, адміністрація Трампа дуже чітко заявила, що зацікавлена у співпраці з Європою.

"Ми бачимо багато економічних відносин, які можна побудувати. Ми також хочемо переконатися, що наше безпекове партнерство є корисним для обох сторін", – зазначив віцепрезидент США.

СШАЄвросоюзУрсула фон дер ЛяєнпартнерствоДжей Ді Венс

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