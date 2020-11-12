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Продажі авіаквитків Lufthansa на літо зросли втричі

За літо-осінь 2021 року - до 70% 2019 року.
У зв’язку з дозволами країн на використання вакцин від COVID-19 та початком щеплень продаж квитків на літо-2021 потроївся.
Продажі авіаквитків Lufthansa на літо зросли втричі Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Виконавчий директор Lufthansa Карстен Спор розповів німецькому виданню, що в середньому  за 2021 рік очікуються результати на рівні половини показників 2019 року. За літо-осінь 2021 року - до 70% 2019 року.

Основна причина збільшення попиту на квитки - оптимізм у зв’язку з початком вакцинації від COVID-19 у світі.

"Факт того, що люди вже бронюють квитки на період Пасхи показує, наскільки вони на даний момент впевнені", - коментує він.

З 2022 року компанія має намір знову вийти на прибутковість. Також, у травні уряд Німеччини надав компанії допомогу у 9 мільярдів євро в обмін на 20% акцій. У Lufthansa сподіваються, що зможуть з 2023 року повернути собі частину цих акцій. 

Зазначається також і те, що біля тисячі пілотів залишаться без роботи у 2 кварталі, якщо компанія не домовиться з профспілками щодо заробітної плати та годин роботи працівників.

"Без цієї домовленості це може бути вперше в історії компанії, коли 500 капітанів та 500 перший офіцерів будуть змушені покинути нас у другому кварталі 2021 року", - коментує виконавчий директор Lufthansa.

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11 12 2020 12:58
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