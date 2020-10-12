"МАУ" з кінця березня 2021 року планує поступово відновлювати власну мережу маршрутів
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як наголошується в повідомленні авіакомпанії в четвер, запуск десятків рейсів дасть змогу відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через авіахаб у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
На початку літньої навігації-2021 внутрішні рейси авіакомпанії здійснюватимуться за напрямками Херсон, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та Запоріжжя.
Міжнародні рейси "МАУ" планує здійснювати за 43 маршрутами, зокрема з Києва в Амстердам, Лондон, Париж, Ніццу, Брюссель, Дубай, Гельсінкі, Копенгаген, Стокгольм, Вільнюс, Нью-Йорк, Торонто, Рим, Мілан, Ніццу, Ларнаку, Афіни, Делі, Каїр, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлін, Цюріх, Женеву, Тбілісі, Баку, Єреван і Стамбул, а також у Варшаву, Прагу, Будапешт, Відень, Кишинів і Барселону.
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