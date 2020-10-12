Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"МАУ" з кінця березня 2021 року планує поступово відновлювати власну мережу маршрутів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 28 березня 2021 року планує поступово відновлювати оригінальну мережу маршрутів.
"МАУ" з кінця березня 2021 року планує поступово відновлювати власну мережу маршрутів Фото: РБК-Україна

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в повідомленні авіакомпанії в четвер, запуск десятків рейсів дасть змогу відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через авіахаб у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

На початку літньої навігації-2021 внутрішні рейси авіакомпанії здійснюватимуться за напрямками Херсон, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та Запоріжжя.

Міжнародні рейси "МАУ" планує здійснювати за 43 маршрутами, зокрема з Києва в Амстердам, Лондон, Париж, Ніццу, Брюссель, Дубай, Гельсінкі, Копенгаген, Стокгольм, Вільнюс, Нью-Йорк, Торонто, Рим, Мілан, Ніццу, Ларнаку, Афіни, Делі, Каїр, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлін, Цюріх, Женеву, Тбілісі, Баку, Єреван і Стамбул, а також у Варшаву, Прагу, Будапешт, Відень, Кишинів і Барселону.

Читайте також: В МЗС озвучили підсумки раунду переговорів з Іраном про збитий літак МАУ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 12 2020 16:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.