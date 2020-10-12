"МАУ" з кінця березня 2021 року планує поступово відновлювати власну мережу маршрутів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 28 березня 2021 року планує поступово відновлювати оригінальну мережу маршрутів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в повідомленні авіакомпанії в четвер, запуск десятків рейсів дасть змогу відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через авіахаб у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

На початку літньої навігації-2021 внутрішні рейси авіакомпанії здійснюватимуться за напрямками Херсон, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та Запоріжжя.

Міжнародні рейси "МАУ" планує здійснювати за 43 маршрутами, зокрема з Києва в Амстердам, Лондон, Париж, Ніццу, Брюссель, Дубай, Гельсінкі, Копенгаген, Стокгольм, Вільнюс, Нью-Йорк, Торонто, Рим, Мілан, Ніццу, Ларнаку, Афіни, Делі, Каїр, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлін, Цюріх, Женеву, Тбілісі, Баку, Єреван і Стамбул, а також у Варшаву, Прагу, Будапешт, Відень, Кишинів і Барселону.

Читайте також: В МЗС озвучили підсумки раунду переговорів з Іраном про збитий літак МАУ