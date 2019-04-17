Професор японського університету вчив студентів робити екстазі

У причетності до виготовлення екстазі підозрюють 11 колишніх студентів Івамури, якого на батьківщині називають Волтером Вайтом, як персонажа серіалу "Пуститися берега"

Професор Татсунорі Івамура, який викладає фармацевтику в університеті Мацуяма, визнав, що вчив своїх студентів робити екстазі

61-річний викладач наполягає, що це було частиною програми навчання. При цьому він визнає, що порушив закон, який вимагає отримати особливий дозвіл від місцевої влади для виготовлення наркотичних речовин в освітніх цілях. За даними місцевих ЗМІ, раніше у нього був такий дозвіл, але термін його дії закінчився, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У причетності до виготовлення екстазі підозрюють 11 колишніх студентів Івамури, якого на батьківщині називають Волтером Вайтом, як персонажа серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad), який, будучи вчителем хімії в школі, почав виробляти метамфетамін.

Наркотики, які виготовили студенти професора Івамури так і не були знайдені.

Нагадаємо, що поліція Румунії проводить обшуки узбережжя Чорного моря після того як хвилями до берега прибило пакунки зі 130 кг кокаїну.