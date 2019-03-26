Прокуратура оголосила підозру жінці за анонімне мільйонне фінансування "Батьківщини"
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, не називаючи, про яку саме партію йдеться.
Однак, "Українська правда" з посиланням на власні джерела у прокуратурі повідомляє, що йдеться про "Батьківщину".
Слідство стверджує, що жінка внесла кошти на рахунки партії, не вказавши себе як платника і незаконно використавши персональні дані 15 інших громадян.
При цьому підозрювана нібито вступила в змову з керівником відділення одного з банків.
Та, в свою чергу, використала службове становище та адміністративний вплив на персонал банку і забезпечила незаконне оформлення платежів та підбір осіб, від імені яких були здійснені банківські операції.
25 березня жінці повідомили про підозру у порушенні порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації.
Вирішується питання щодо оголошення підозри керівнику відділення банку.
У прес-службі прокуратури Києва УП уточнили, що підозрювана жінка – 1990 року народження, раніше очолювала юридичну компанію, але сьогодні не працює.
Нагадаємо, 28 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування про донорів партії Юлії Тимошенко "Батьківщина".
Стверджується, що серед них дуже багато підставних людей, які перерахували сотні тисяч гривень партії, але працюють на низькооплачуваній роботі.
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