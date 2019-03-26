Прокуратура оголосила підозру жінці за анонімне мільйонне фінансування "Батьківщини"

Жінка внесла кошти на рахунки партії, не вказавши себе як платника і незаконно використавши персональні дані 15 інших громадян

Прокуратура Києва та Служба безпеки повідомили про підозру жінці, яка анонімно внесла на рахунки партії "Батьківщина" понад 2,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, не називаючи, про яку саме партію йдеться.

Однак, "Українська правда" з посиланням на власні джерела у прокуратурі повідомляє, що йдеться про "Батьківщину".

Слідство стверджує, що жінка внесла кошти на рахунки партії, не вказавши себе як платника і незаконно використавши персональні дані 15 інших громадян.

При цьому підозрювана нібито вступила в змову з керівником відділення одного з банків.

Та, в свою чергу, використала службове становище та адміністративний вплив на персонал банку і забезпечила незаконне оформлення платежів та підбір осіб, від імені яких були здійснені банківські операції.