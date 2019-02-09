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Прокуратура повідомила про підозру другому власнику готелю "Токіо Стар"

"Сьогодні, 2 вересня, прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили про підозру другому власникові готелю в порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі 9 осіб (ч. 2 ст. 270 КК України)"
Прокуратура Одеської області повідомила про підозру співвласнику готелю "Токіо Стар" за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.
Прокуратура повідомила про підозру другому власнику готелю "Токіо Стар" Фото: Одеса онлайн

"Сьогодні, 2 вересня, прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили про підозру другому власникові готелю в порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі 9 осіб (ч. 2 ст. 270 КК України)", - повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, тому було підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а також про дозвіл на його затримання.

Нагадаємо, жертвами пожежі в готелі "Токіо Стар", що сталася в ніч на 17 серпня, стали дев'ять осіб, ще десять осіб постраждали.

Основна версія пожежі в Одесі - коротке замикання в електрощитовій.

Суд відправив власника Одеського готелю "Токіо Стар" в СІЗО без права застави. Крім Вадима Чорного, у справі про пожежу затримано ще три людини.

 

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02 09 2019 20:55
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