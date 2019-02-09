Прокуратура повідомила про підозру другому власнику готелю "Токіо Стар"

"Сьогодні, 2 вересня, прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили про підозру другому власникові готелю в порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі 9 осіб (ч. 2 ст. 270 КК України)"

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру співвласнику готелю "Токіо Стар" за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

"Сьогодні, 2 вересня, прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили про підозру другому власникові готелю в порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі 9 осіб (ч. 2 ст. 270 КК України)", - повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, тому було підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а також про дозвіл на його затримання.

Нагадаємо, жертвами пожежі в готелі "Токіо Стар", що сталася в ніч на 17 серпня, стали дев'ять осіб, ще десять осіб постраждали.

Основна версія пожежі в Одесі - коротке замикання в електрощитовій.

Суд відправив власника Одеського готелю "Токіо Стар" в СІЗО без права застави. Крім Вадима Чорного, у справі про пожежу затримано ще три людини.